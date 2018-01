Vasco perde mando por três jogos A 2º Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) puniu o Vasco hoje com a perda do mando de campo por três jogos no Campeonato Brasileiro. A suspensão foi motivada por incidentes ocorridos após a vitória do time vascaíno sobre o Coritiba, por 2 a 1, no dia 25 de setembro, quando torcedores da equipe carioca agrediram jogadores paranaenses que estavam entrando no ônibus da delegação. Com isso, o Vasco terá que enfrentar Fortaleza, Internacional e Cruzeiro a 150 quilômetros do Rio. Contra o time cearense, o local já está definido: será em Manaus. Nas duas partidas seguintes, o clube ainda vai escolher onde prefere atuar. A tendência é a de que a diretoria opte por cidades do Nordeste.