Vasco perde meia Róbson Luiz em 2004 O meia Róbson Luis, do Vasco, não vai atuar mais no Campeonato Brasileiro, por causa de uma contusão no joelho esquerdo. Além dele, o técnico da equipe Joel Santana tem mais quatro desfalques para a próxima rodada da competição, contra o Cruzeiro, no Mineirão. "Fizemos uma ressonância magnética e constatamos uma fratura no platô tibial do joelho esquerdo. E o Róbson vai ser obrigado a ficar parado por um mês e meio", afirmou o médico do Vasco, Lídio Toledo. Além de Róbson Luis, o técnico do Vasco não vai poder escalar contra o Cruzeiro o meia Petkovic, contundido no músculo adutor da coxa direita, além dos atacantes Anderson e Marco Brito, com dores no tornozelo esquerdo. Já o zagueiro Fabiano cumpre suspensão automática. "Se tínhamos dificuldades para armar a equipe, agora, piorou ainda mais. Principalmente, porque todos os jogadores contundidos são de um setor, o ofensivo", destacou o técnico do Vasco. ?Mas, vamos trabalhar dentro de nossas possibilidades. Não adianta se desesperar?.