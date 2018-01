Vasco perde para Cabofriense, mas avança pela Taça Rio Romário não jogou neste domingo na derrota do Vasco para a Cabofriense, por 2 a 1, em Cabo Frio, confronto que classificou ambos os times à semifinal da Taça Rio, mas suas declarações devem provocar uma crise em São Januário. No intervalo da partida, o craque refutou qualquer possibilidade de sua busca ao gol mil estar interferindo na maneira de a equipe atuar. "Não tenho atrapalhado e a busca pelo milésimo gol não atrapalha em nada. Time grande vive de pressão. Quem não estiver satisfeito, pede para ir embora. Isso vale tanto para jogador quanto técnico", disparou Romário. O artilheiro se referiu às declarações do atacante Leandro Amaral e do treinador Renato Gaúcho sobre a ansiedade que o milésimo gol tem provocado na equipe. "Também vale (para o Leandro Amaral) e o Renato. Claro que não estou atrapalhando. Ninguém é burro." E a ira de Romário foi influenciada pelo péssimo desempenho do Vasco durante a etapa inicial. Os jogadores da Cabofriense fizeram o que quiseram na zaga vascaína e desperdiçaram a oportunidade de aplicar uma goleada. Em duas falhas da zaga do Vasco, a Cabofriense fez os gols da vitória. Aos 11 minutos, o atacante William pegou o rebote de um chute do meia Marcelinho e abriu o placar. O gol da vitória veio aos 27 minutos, quando o zagueiro Fábio Braz falhou e Zé Carlos chutou sem marcação da meia-lua da grande área. No segundo tempo, enquanto Romário fazia seu desabafo, o técnico Renato Gaúcho esbravejava com os jogadores no vestiário. A bronca deu resultado e o Vasco voltou totalmente diferente para a etapa final. O time apático cedeu lugar a uma equipe aguerrida em campo. Logo aos cinco minutos, o meia Morais lançou o atacante André Dias que matou a bola no peito e chutou sem defesa para o goleiro Gatti. Apesar da melhora de desempenho, a Cabofriense soube suportar a pressão vascaína e não cedeu o empate. Com o resultado, o Vasco se classificou à semifinal como o segundo colocado do grupo B (o primeiro foi o Volta Redonda) e enfrentará o Botafogo, vencedor do A, na quarta-feira. Já a Cabofriense, segundo do grupo A, pegará o time da Cidade do Aço. CABOFRIENSE 2 X 1 VASCO Cabofriense - Gatti; Oziel, Cléberson, Everton e Júlio César; Marcão, Marcos Marins (Jardel), Rui (Leandro Amaro) e Marcelinho; William e Zé Carlos (Esquerdinha). Técnico: Waldemar Lemos. Vasco - Cássio; Vagner Diniz (Guilherme), Fábio Braz, Júlio Santos e Rubens Júnior (Ernane); Amaral, Roberto Lopes, Renato e Morais; André Dias e Leandro Amaral (Abedi). Técnico: Renato Gaúcho. Gols - William, aos 11 minutos, Zé Carlos, aos 27 minutos do primeiro tempo. André Dias, aos cinco minutos do segundo tempo. Árbitro - Agnaldo Xavier Farias. Cartões amarelos - Rui, Amaral, Cléberson e Fábio Braz. Cartões vermelhos - Amaral e Marcelinho. Renda público - Não disponíveis. Local - Estádio Alair Corrêa, em Cabo Frio-RJ.