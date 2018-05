Vasco perde para o Brasil de Pelotas e segue na vice-liderança da Série B

Está ficando cada vez mais complicada a briga do Vasco pelo título da Série B do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste sábado, o time carioca foi até Pelotas (RS) e perdeu por 2 a 1 para o Brasil de Pelotas, fora de casa, no estádio Bento de Freitas. O jogo foi válido pela 34.ª rodada da competição.

Com o resultado, o clube carioca segue na segunda colocação, com 58 pontos. Já os gaúchos foram aos 49 pontos e seguem em posição intermediária na tabela, com 49 pontos, por enquanto sem poder sonhar com mais esperança por maiores objetivos.

Mesmo entrando em campo sabendo que não enfrenta mais o risco matemático de rebaixamento, o Brasil de Pelotas impôs pressão sobre o Vasco e já no primeiro lance obrigou Martín Silva a fazer uma grande defesa. Ao perceber desatenção da defesa, o meia Diogo Oliveira soltou uma bomba de fora da área, que só não entrou por causa da intervenção do goleiro.

O mesmo camisa 10 do time gaúcho abriu o placar aos 26 minutos com um belo gol. Ele pegou a sobra de bola na intermediária, limpou a marcação e chutou colocado com o pé esquerdo, sem qualquer chance de defesa do goleiro vascaíno.

O domínio dos gaúchos no primeiro tempo incomodou o técnico Jorginho, que ajustou o Vasco para a segunda etapa. Assim, os visitantes conseguiram o gol de empate logo aos três minutos. Nenê fez grande jogada pela esquerda e deixou Douglas de frente para o gol. O volante não desperdiçou.

O jogo continuou equilibrado e dando pinta de empate. Porém, o time carioca acabou castigado no final. Aos 41 minutos, Marcos Paraná acertou um belo chute, sem qualquer chance de defesa para Martín Silva, e garantiu a vitória gaúcha.

Os dois times voltam a jogar pela 35ª rodada na próxima terça-feira. O Brasil vai até Goiânia (GO) enfrentar o Vila Nova, às 20h30. Já o Vasco reencontra o seu torcedor em São Januário, no Rio de Janeiro, diante do Luverdense, às 21h30.

FICHA TÉCNICA

BRASIL DE PELOTAS 2 X 1 VASCO

BRASIL DE PELOTAS - Eduardo Martini; Weldinho, Cirilo, Leandro Camilo e Marlon; Leandro Leite, Washington e Diogo Oliveira (Marcos Paraná); Felipe Garcia, Jonatas Belusso (Nem) e Ramón (Gustavo Papa). Técnico: Rogério Zimmermann.

VASCO - Martín Silva; Madson, Luan, Rodrigo e Julio César; William (Bruno Gallo), Douglas, Andrezinho e Nenê; Jorge Henrique (Thalles) e Ederson (Júnior Dutra). Técnico: Jorginho.

GOLS - Diogo Oliveira, aos 26 minutos do primeiro tempo; Douglas, aos 3, e Marcos Paraná, aos 41 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Paulo Henrique de Melo Salmazio (MS).

CARTÕES AMARELOS - Leandro Camilo e Washington (Brasil-RS); Douglas e Madson (Vasco).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Bento de Freitas, em Pelotas (RS).