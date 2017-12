Vasco perde para o Cerro na Mercosul O Vasco foi derrotado por 2 a 1 pelo Cerro Porteño, pela terceira rodada da Copa Mercosul, nesta terça-feira à noite em Ciudad del Este, e continua sem vencer na competição. Enquanto o time brasileiro tem apenas um ponto no Grupo A, o paraguaio lidera com sete. No dia em que completou 103 de fundação, a equipe carioca cometeu muitos erros em seu setor defensivo, o que facilitou a vitória paraguaia. Apesar de criar algumas oportunidades de gol no primeiro tempo, os jogadores vascaínos não conseguiam finalizar suas jogadas. Já o Cerro pouco ameaçou o goleiro Hélton. O lance mais polêmico da primeira etapa foi um pênalti a favor do Vasco, não marcado pelo juiz argentino Cláudio Martín. O meia Juninho Paulista foi empurrado dentro da área adversária aos 27 minutos. A partida ganhou maior movimentação no segundo tempo e, aos 8 minutos o meia Virgílio Ferreira marcou o primeiro gol para o Cerro, aproveitando uma falha da defesa vascaína. Em desvantagem no placar, o Vasco empatou a partida aos 15 minutos em um chute de Juninho Paulista no canto direito do goleiro Bobadilla. Em um novo erro da zaga do Vasco, desta vez com Odvan, Virgílio Ferreira voltou a marcar, assegurando a vitória paraguaia, aos 20 minutos.