Vasco perde sua dupla de zaga titular O Vasco não terá a dupla de zaga titular, Éder e Luciano, nas próximas três rodadas do Campeonato Brasileiro. Luciano sofreu estiramento na panturilha esquerda e Éder, estiramento na nádega esquerda. A tendência é a de que o chileno Adán Vergara estréie, tendo a seu lado Ciro, no jogo de domingo, contra o Paraná, fora de casa. A situação somente não piorou porque o atacante Alex Dias, poupado do treino desta terça-feira por causa de dores musculares, não corre risco de desfalcar o Vasco, segundo informou os médicos do clube. O técnico Renato Gaúcho disse que usará a semana para aprimorar a parte física e técnica da equipe. Acomodação, para o treinador, é uma palavra que não faz parte do dicionário cruzmaltino. "Prezo o trabalho e gosto de empenho. Os jogadores sabem disso e, felizmente, os resultados estão vindo", declarou o técnico vascaíno.