Vasco perde um mando por invasão O Vasco foi punido com a perda do mando de uma partida nesta sexta-feira pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pela invasão de um torcedor na vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-PR, no último domingo. A punição será cumprida no ano que vem. Além disso, o time terá que pagar uma multa de R$ 500 por atrasar um minuto na volta ao campo no intervalo.