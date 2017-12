Vasco perto de assinar nova parceria O presidente do Vasco, Eurico Miranda, admitiu que a nova parceria com o Bank of América, a empresa mexicana Nova Media e a seguradora norte-americana AIG está próxima de ser concluída. "Não diria que as coisas estão sacramentadas, mas estão bem adiantadas", assegurou o dirigente. A reformulação da parceria é a única alternativa para retirar o clube carioca do caos financeiro. A intenção dos parceiros de interferir na administração vascaína é o principal empecilho para a finalização do negócio. Eurico também afirmou que o passe do meia Juninho Paulista vai ser comprado do Atlético de Madrid, da Espanha. "Nós vamos comprar o Juninho com ou sem parceria", prometeu o presidente. Os espanhóis pedem cerca de US$ 12 milhões pelo jogador. Briga - O atacante Edmundo, que está emprestado ao Napoli e pertence ao Vasco, ameaçou entrar na Justiça para requerer a posse de seu passe. O jogador alega que está há 15 meses sem receber os salários que o clube ainda lhe deve.