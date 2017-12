Vasco perto de igualar recorde negativo Há oito rodadas sem vencer no Campeonato Brasileiro, o Vasco enfrenta amanhã o Paysandu, às 21h30, no Estádio Mangueirão, em Belém, a fim de não igualar o feito na competição de 1990, quando a equipe carioca ficou nove partidas sem vitórias - três derrotas e seis empates. Esse confronto está preocupando o técnico Mauro Galvão. Motivo: o adversário precisa reagir urgentemente, já que foi goleada pelo Figueirense por 6 a 0, na última rodada, e ainda convive com o fantasma do rebaixamento. Para piorar, a equipe paraense não perde atuando em casa há 15 jogos. "O Paysandu está mordido e quer a reação. O jogo é muito complicado. Temos que estar concentrados na hora de finalizar", disse Galvão. No entanto, o treinador não criticou a atuação dos jovens atletas revelados no clube na derrota para o Internacional, por 1 a 0, em Aracaju. "Temos que ter tranqüilidade e saber que os jogadores estão fazendo o melhor. Eles são dedicados e isso é muito importante". Ao que tudo indica, o drama do treinador parece longe de terminar. O meia Beto, o lateral-direito Alex Silva e os atacantes Régis Pitbull e Edmundo estão machucados. Ele também não poderá contar com o zagueiro Wescley, suspenso por ter levado o terceiro cartão amarelo. Em seu lugar, entrará Fabiano, de 26 anos. Além disso, o zagueiro Daniel, outra revelação do clube, ficará no banco de reservas. No treino coletivo, hoje à tarde, Galvão fez uma mudança no ataque: substituiu o atacante Allan por Anderson. E parece ter aprovado. O treinador pediu ao atleta, que tem como ponto forte a cabeçada, para ser a referência do time na grande área. Ele atuará ao lado do experiente Valdir. Com isso, o Vasco jogará com dois atacantes com o mesmo estilo de jogo: lentos, mas com boa capacidade de finalização. Em São Januário, poucos admitem, mas o clube vascaíno ainda corre risco de rebaixamento. Galvão nem gosta de tocar no assunto, mas não foge da responsabilidade ao qual lhe foi atribuída. "O Vasco não está numa situação confortável. A campanha não é boa, mas os jogadores são novos e vão sair dessa situação", afirma. Para ele, como o clube, em 2004, não poderá fazer grandes contratações, o caminho é investir nas categorias de base, além de dar oportunidades para estes jovens atletas. "O zagueiro Wescley e o meia Morais são provas disso. Foram revelados no clube, neste ano, e darão muitas alegrias ao torcedor vascaíno", acredita. Porém, o treinador descarta a possibilidade de enumerar quais jogadores não estão o agradando, tampouco serão aproveitados na próxima temporada. "Isso é um assunto interno. O campeonato ainda está em andamento e queremos apenas vencer", despista.