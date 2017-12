Vasco perto do acordo com a Prefeitura O Vasco e a Prefeitura do Rio estão programando para depois do carnaval o anúncio de patrocínio, que vai render ao clube cerca de R$ 3 milhões por um compromisso de um ano. Para receber o dinheiro público, a agremiação vai estampar em sua camisa e no estádio de São Januário a logomarca dos Jogos Pan-Americanos de 2007. A tendência é a de que a nova camisa do Vasco, que não tinha um patrocinador desde 2001, seja utilizada já no início do segundo turno do Campeonato Carioca, previsto para o dia 25. O acordo foi facilitado porque São Januário será uma das sedes do futebol no Pan, além de também estar na lista dos credenciados para abrigar algumas partidas caso o Rio seja a cidade escolhida para ser sede dos Jogos Olímpicos de 2012. Além do Vasco, a prefeitura carioca está negociando com os outros grandes clubes cariocas.