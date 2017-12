Vasco: Petkovic não treina e não joga O meia Petkovic, principal jogador do Vasco, está fora do jogo contra o Cruzeiro, no domingo, no Mineirão. O craque tem uma contusão na coxa direita e nem sequer atuou no coletivo desta sexta-feira, em São Januário. De acordo com o médicos do clube, ele somente vai retornar à equipe vascaína no confronto contra o São Paulo, dia 14, no Rio. "Ele é um atleta que sempre quer jogar, tem um excelente preparo físico, mas acho melhor poupá-lo do jogo contra o Cruzeiro", declarou o médico Pedro Valente. Com a ausência de Petkovic, o técnico Joel Santana deve armar um meio-de-campo com quatro volantes: Ygor, Coutinho, Emerson e Rodrigo Souto. O ataque vai ser formado por Gustavo e Rubens, dupla revelada nas categorias de base do clube.