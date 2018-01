Vasco pode perder 6 pontos no Tribunal O Vasco está ameaçado de perder até seis pontos no Campeonato Brasileiro, acusado de ter escalado o volante Ygor em situação irregular. A procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) está analisando a denúncia feita pelo departamento técnico da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e existe a expectativa de que um parecer sobre o caso seja divulgado nesta quarta-feira. O impasse com relação à situação de Ygor começou porque o jogador recebeu um cartão amarelo contra o Brasiliense, na 1ª rodada do campeonato, outro contra o Botafogo, na 3ª rodada, e o terceiro contra o Juventude, na 4ª rodada, cumprindo a suspensão automática contra o São Paulo, pela 5ª rodada. Mas o departamento técnico da CBF alegou que, como a partida contra o Brasiliense, que terminou empatada, foi anulada no STJD - que deu a vitória ao Vasco -, a advertência também não poderia ter sido computada. Assim, Ygor teria recebido o terceiro cartão amarelo somente contra o Internacional, pela 11ª rodada, e deveria ter cumprido a suspensão automática contra o Flamengo. Neste caso, até na vitória por 3 a 2, contra o Santos, na Vila Belmiro, o jogador teria atuado irregularmente. O Vasco não se pronunciou oficialmente sobre o caso. Mas o presidente do clube, Eurico Miranda, disse a interlocutores que o cartão não pode ser anulado, o clube agiu de ?boa-fé" e, além do mais, a denúncia teria perdido seu efeito, já que o prazo para reclamações sobre a partida contra o Brasiliense está expirado. "É uma surpresa, mas não estou sabendo de nada. Mas o Vasco tem pessoas capacitadas e não acredito que o jogador tenha sido liberado para atuar sem estar em condições", disse o técnico Renato Gaúcho. O Vasco já está na zona de rebaixamento do campeonato, na 20ª posição, com apenas 12 pontos ganhos até agora.