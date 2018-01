Vasco pode perder Antonio Lopes O Vasco pode perder o técnico Antonio Lopes para a seleção do Peru. O treinador foi convidado pelos dirigentes peruanos para comandar a equipe nacional, mas ainda não deu uma resposta. No entanto, a tendência é a de que ele permaneça no clube carioca. Antonio Lopes já está montando o time para a disputa da temporada de 2003 e não esconde sua preferência por trabalhar no Vasco. O técnico iniciou um trabalho de renovação, promovendo alguns jogadores das categorias de base. Além disso, ele vai contar com os reforços do meia Ramon, prestes a renovar seu contrato, e do atacante Marques, contratado junto ao Atlético-MG.