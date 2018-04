O Vasco deve perder nas próximas horas dois de seus principais jogadores na temporada de 2014: os meias Douglas e Maxi Rodriguez. O primeiro deles é dono dos próprios direitos federativos e já teria acertado seu retorno ao Grêmio, onde atuou em 2010 e 2011. Já Maxi pertence ao Grêmio, está emprestado ao Vasco e o técnico Luiz Felipe Scolari manifestou interesse em contar com ele para 2015.

Com a indefinição da comissão técnica, o Vasco não adiantou se vai tentar manter Maxi. Nesta terça, o vice-presidente de futebol do clube, José Luiz Moreira, deve ter um encontro com o técnico Joel Santana, para tentar um acordo de renovação com o treinador.

Joel tem a seu favor a amizade com o novo presidente do Vasco, Eurico Miranda, embora tenha sido contratado pelo maior desafeto político de Eurico, o ex-presidente Roberto Dinamite. O gerente de futebol Paulo Angioni acredita num possível acerto com o comandante.