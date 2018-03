Vasco pode perder Souza para a Bulgária O técnico do Vasco, Mauro Galvão, terá problemas para escalar o ataque na partida de quarta-feira contra o Figueirense, pelo Campeonato Brasileiro. Sem poder contar com Edmundo, que fraturou duas costelas, e Valdir, com dores lombares, o treinador está prestes a perder Souza. O jogador está sendo negociado com o CSK (Bulgária), mesma equipe para onde foi o meia Léo Lima. "É normal dentro do futebol. Joguei em equipes que tinha três zagueiros e de repente não tinha mais nenhum, seja por negociação ou contusão", afirmou Mauro Galvão. "Desejo sorte ao Souza, mas temos atletas no elenco capazes de suprir estas ausências." Mesmo assim, o treinador espera que a diretoria contrate algum atacante nos próximos dias.