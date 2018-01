Vasco pode ter 3 atacantes em Fortaleza O técnico do Vasco, Mauro Galvão, deve promover o retorno do esquema com três atacantes na partida de quinta-feira contra o Fortaleza, em Manaus, pelo Campeonato Brasileiro. Insatisfeito com a atuação do meia Danilo nos últimos jogos, o treinador pode optar pela escalação do atacante Régis Pitbull ao lado de Edmundo e Valdir. Além disso, Mauro Galvão mudou a zaga. Ele substituiu Alex por Henrique. O outro zagueiro continuou sendo Wescley. Na lateral-esquerda, Edinho reclama de dores musculares e pode desfalcar o Vasco. Caso seja vetado pelos médicos, Vítor Boleta, contratado ao Volta Redonda, deve fazer sua estréia com a camisa vascaína.