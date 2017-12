Vasco pode ter a sua própria grife Depois de protestar e usar uma camisa preta, sem a tradicional faixa diagonal e decorada apenas com o escudo do Vasco, por estrear no Campeonato Brasileiro atuando fora de casa, o Vasco poderá ter sua própria grife. A intenção foi manifestada hoje pelo presidente Eurico Miranda, que informou que o próprio clube será responsável pela confecção de todo o seu material esportivo. O dirigente considerou ser mais vantajoso para a instituição fabricar seus próprios uniformes e não depender de empresas multinacionais. Desde o início do ano, o Vasco rompeu com seu fornecedor de material esportivo,a Kappa, por "divergências" com a empresa.