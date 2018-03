Vasco pode ter esquema cauteloso Em sua primeira partida pela segunda fase da Taça Libertadores, o Vasco, mais uma vez, não tem uma escalação definida, pois o técnico Joel Santana disse que só vai divulgar a equipe pouco antes da partida contra o Concepción, amanhã (09), às 19 horas. Há a possibilidade de o treinador, conhecido pela cautela, utilizar uma formação com três volantes. A justificativa para usar o esquema mais defensivo é a preocupação do técnico com desconhecido adversário, que teve dificuldades para se classificar a segunda fase da Libertadores. O atacante Euller pediu que os companheiros esqueçam a decisão com o Flamengo para se concentrar na partida de hoje. Além da possível modificação do esquema tático, Joel terá de escolher entre os volantes disponíveis: Nasa, Jorginho, Fabiano Eller e Paulo Miranda. Se o técnico optar por uma formação defensiva, três desses jogadores terão vaga e Pedrinho será barrado. Novidades são as voltas de Clébson e Torres, recuperados de contusões. A equipe do Vasco viajou para o Chile hoje de manhã, mas saiu do Rio sem dois de seus jogadores. O atacante Romário foi liberado para almoçar com a mãe, Dona Lita, pois a família ainda está abatida com a morte da avó do jogador, Amélia, no sábado. Apesar da tristeza, o atacante pediu para jogar e espera marcar gols. "Quero fazer um gol que ajude o Vasco a trazer a vitória", disse. Viola se juntou a delegação em São Paulo.