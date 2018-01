Vasco pode ter mais três desfalques O técnico Antônio Lopes tem vários problemas para escalar a equipe do Vasco que vai enfrentar o Juventude, domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O treinador já não conta com o meia Marcelinho e o atacante Edmundo, ambos machucados, e pode perder o volante Da Silva, o meia Léo Lima e o atacante Souza. Da Silva está com uma forte gripe e não treina há dois dias. Caso ele fique ausente do coletivo desta sexta-feira, será vetado pelos médicos. A situação de Léo Lima é um pouco mais complicada. Ele sente dores no joelho e pode ser poupado. Com relação ao atacante Souza, que também ficou fora do treinamento de quinta-feira por causa de uma inflamação na unha do pé, há grandes chances de que ele jogue.