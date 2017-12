Vasco pode ter Marcelinho contra Botafogo O meia Marcelinho Carioca pode retornar à equipe do Vasco para o clássico com o Botafogo, domingo, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Para surpresa de todos nesta segunda-feira em São Januário, o atleta calçou as chuteiras, correu com desenvoltura e treinou com bola. Os médicos do clube ainda estão cautelosos, mas o técnico Geninho não escondeu seu desejo de escalá-lo. ?Com Marcelinho em campo, o Vasco fica mais forte, não há dúvidas. Ele é um grande cobrador de faltas e pode ser muito útil para o time", afirmou o treinador, que não poderá escalar o volante Ygor e os zagueiros Wescley e Serjão, que vão cumprir suspensão automática. Em compensação, Henrique, Coutinho e Rodrigo Souto estão recuperados de contusão e devem retornar à equipe vascaína. Após o amistoso entre a seleção brasileira e a Catalunha, nesta terça-feira, em Barcelona, o goleiro Fábio reaparecerá em São Januário e será escalado. O retorno do atacante Romário ao Vasco voltou a ser assunto principal nesta segunda-feira em São Januário. O vice-presidente jurídico do clube, Paulo Reis, teria se reunido com a diretoria do Fluminense para tentar acertar a rescisão de contrato do craque.