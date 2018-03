Vasco pode ter Marcelinho e Alex Alves O técnico do Vasco, Geninho, pode ganhar dois reforços para a partida contra o Flamengo, domingo, na decisão do Campeonato Carioca. O meia Marcelinho Carioca e o atacante Alex Alves recuperam-se de contusão e não participaram do primeiro jogo com os rubro-negros. Segundo o preparador-físico do clube, Ridênio Borges, Alex Alves tem mais chances que o companheiro de atuar na final. "Ele está melhor, trabalhando normalmente com bola. O Marcelinho é um caso diferente e mais complicado. Vamos aguardar os treinos ao longo da semana para avaliarmos a situação", disse Borges. Mas ambos os jogadores reconhecem que Geninho dificilmente escalará os dois na partida. O treinador prefere contar com jogadores em boas condições físicas para não comprometer o desempenho da equipe. Mas o maior problema de Geninho será definir a dupla de zaga. O técnico perdeu Wescley, expulso domingo, e Henrique ainda reclama de dores musculares. Caso ele não se recupere, somente os jovens Fabiano e Santiago estarão disponíveis. O segundo, porém, vem sendo constantemente vaiado pelos torcedores e pode ficar nervoso na final.