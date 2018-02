Vasco pode ter Valdir na decisão Após a vitória sobre o Fluminense, por 2 a 1, na primeira partida da final do Campeonato Carioca, o Vasco pode ter o retorno do atacante Valdir no jogo decisivo, no próximo domingo. O jogador, que se recupera de um estiramento muscular, realizou trabalho físico e nesta sexta-feira treina com bola. Caso seja novamente vetado, Souza permanecerá no time titular. Além da possibilidade de contar com Valdir, outro fator está deixando o técnico Antônio Lopes e os jogadores do Vasco menos preocupados. O time de São Januário ainda não perdeu por dois gols de diferença este ano, placar que dará o título ao Fluminense. Aliás, o Vasco só foi derrotado uma vez no Carioca. O tropeço se deu contra o Americano, quando a equipe de Campos venceu por 2 a 1. Mas nem tudo é alegria em São Januário. A diretoria não gostou da indicação do árbitro Edílson Soares da Silva para a partida decisiva, no domingo. Apesar da boa atuação do juiz no jogo de quarta, os dirigentes vascaínos são contrários à repetição de Edílson.