Vasco pode tirar Jadílson do Guarani O lateral-esquerdo Jadílson pode trocar o Guarani pelo Vasco. O técnico Evaristo de Macedo já teria aprovado a contratação, segundo informou o procurador do jogador, o ex-zagueiro Wilson Gottardo. "Acho que realmente pode sair o negócio. Mas antes, com lealdade, vamos conversar com o Guarani", explicou o empresário. Jadílson começou a carreira no CRB de Alagoas, passou pela Portuguesa e também conquistou o vice-campeonato paulista do ano passado, no Botafogo de Ribeirão Preto. Depois disso, ele disputou o Campeonato Brasileiro e o Paulista pelo Guarani. O seu passe está estipulado em US$ 1,5 milhão e pode ser emprestado para o clube carioca até o final do ano.