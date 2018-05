Vasco pode vender Alex Teixeira para o futebol europeu

Clubes da Rússia e da Ucrânia estão interessadas em contratar o jogador, que tem 19 anos e se destacou na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro desse ano. O meia-atacante foi ainda um dos principais destaques da seleção brasileira vice-campeã no Mundial Sub-20.

Com a provável venda de Alex Teixeira, a diretoria pretende acertar os salários dos jogadores e dos funcionários do clube. Se confirmada a negociação, este será o segundo jogador que o Vasco perde em curto espaço de tempo. No início da semana, a diretoria negociou Alan Kardec com o Benfica por cerca de R$ 6,6 milhões.