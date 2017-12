Vasco poderá escalar o quinto goleiro O Vasco pode ser obrigado a escalar o quinto goleiro no Campeonato Brasileiro para enfrentar o Juventude, domingo, em São Januário, com a contusão de Cássio no tornozelo esquerdo. Durante o treino desta sexta-feira, o jogador sofreu uma torção e, a princípio, está sob observação. Neste Brasileiro, Fábio, Márcio e Tadic já foram os responsáveis por defender o gol vascaíno. Se Cássio não tiver condições de atuar, domingo, Everton será o seu substituto. "O Cássio está fazendo um tratamento com gelo no tornozelo. Fizemos os exames necessários e ficamos aliviados, porque a contusão não foi tão grave quanto imaginávamos", explicou o médico do Vasco, Pedro Valente. "Estamos otimistas. Como a partida será somente domingo temos tempo para recuperá-lo."