Vasco poupa Romário de jogo em MT Para não se desgastar na parte física e, assim, evitar contusões, o atacante Romário vai ser poupado da longa viagem para enfrentar o União Rondonópolis, quarta-feira, em Mato Grosso (MT), na estréia do Vasco na Copa do Brasil. De acordo com a programação especial traçada pela comissão técnica no início da temporada, Romário ficará treinando no Rio para entrar em campo no dia 23, contra o Madureira, em São Januário, na abertura da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. "Coloquei o Romário de forma sucessiva no fim da Taça Guanabara. Eram jogos quartas e domingos. É melhor ele ficar recuperando a sua forma física para ajudar o Vasco na Taça Rio", explicou o técnico Joel Santana, que vai escalar Marco Brito como titular do ataque vascaíno. A delegação do Vasco viaja na manhã de terça-feira de avião do Rio para Cuiabá, onde irá almoçar. Em seguida, partirá de ônibus para Rondonópolis. Este trajeto leva cerca de três horas. Ainda está previsto um treino no fim da tarde.