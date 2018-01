Vasco precisa quebrar tabu para garantir vaga na Taça Rio Sexta-feira da Paixão é feriado no Vasco. Por isso, não houve qualquer tipo de treinamento oficial dentro ou fora das dependências do clube. Mas neste sábado, no retorno do grupo a São Januário, o técnico Renato Gaúcho escolherá quem será o substituto de Romário, no domingo, na decisiva partida contra a Cabofriense, pela última rodada da Taça Rio. Para conseguir a classificação sem depender de outros resultados, o Vasco precisará quebrar um tabu de 17 anos. Desde 1990, o time de São Januário não supera a Cabofriense em Cabo Frio. O meia Morais preferiu esquecer o mau retrospecto nos últimos anos para enfatizar a necessidade de o time voltar a atuar bem. ?Estamos preocupados com o que apresentamos nos últimos jogos. As coisas não aconteceram e fomos apáticos?, disse Morais. ?Agora só depende de consertamos os erros.?