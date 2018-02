Vasco precisa vencer o Americano O Vasco enfrenta o Americano, neste domingo, pela quarta rodada da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca, às 16 horas, ciente de que uma derrota em São Januário praticamente eliminará o time da competição. Por estar em quarto lugar na tabela de classificação do grupo A, com quatro pontos, três a menos que o líder até o início da rodada, o Botafogo, o técnico vascaíno Joel Santana pode aproveitar o retorno do artilheiro Romário para armar o time com três atacantes. A volta de Romário, após três partidas se recuperando de uma contusão muscular, foi considerada por todos no Vasco como a principal notícia da semana. A certeza da presença do artilheiro elevou os ânimos em São Januário e fez até o técnico vascaíno cogitar a possibilidade de o time atuar na formação tática 4-3-3. "É uma possibilidade sim. Já treinamos este tipo de formação, mas ainda não resolvi o que irei fazer", despistou Santana. Se optar pela armação ofensiva, o meia Rafael sairá da equipe para a entrada de Romário. Mas, se a opção do treinador for conservadora, com a manutenção do 4-4-2, Marco Brito deixa o time. Também em uma situação delicada em seu grupo, o B, o Americano, vice-campeão do primeiro turno, precisa vencer para permanecer na disputa por uma das duas vagas à semifinal da Taça Rio. O time de Campos, na terceira posição, tem quatro pontos e está a dois pontos do líder Fluminense.