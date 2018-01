Vasco preocupado com flamenguista Felipe O elenco do Vasco não acha muita vantagem o fato de o Flamengo não ter seu principal atacante no clássico de domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Suspenso, Edílson não joga. "O Edílson faz falta a qualquer equipe, mas o destaque do Flamengo é o Felipe e ele precisa ser vigiado o tempo todo", alertou o volante Da Silva. Da Silva não pôde enfrentar o Juventude na última rodada, por causa de uma gripe, mas já está recuperado. "A gripe me fez perder dois quilos. Por isso vou fazer uma alimentação reforçada até domingo para recuperar meu peso normal", disse o atleta.