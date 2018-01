Vasco preocupado com ?Romário? O craque Romário, por decisão da comissão técnica vascaína, ficou no Rio para evitar um possível desgaste físico por causa da longa viagem a Mossoró, no Rio Grande do Norte. Mas a maior preocupação do técnico Joel Santana no confronto desta quinta-feira, contra o Baraúnas, às 21 horas, pela oitavas-de-final da Copa do Brasil, chama-se Cícero Ramalho ou, simplesmente, Cícero ?Romário?. O apelido lhe foi dado pelos torcedores por ser o destaque do time local na temporada e por ter 40 anos, sendo apenas um ano mais velho que o artilheiro carioca. Em 12 jogos, marcou nove gols. Nada que desestabilize o treinador e o elenco do Vasco. Mas eles não ousam desrespeitá-lo, até porque nunca o viram jogando. Assim como faz em qualquer preleção, Joel Santana pedirá atenção e seriedade a seus zagueiros. Não admite que a falta de entrosamento entre Gomes, que atua como volante mas vai ser improvisado na zaga, e Fabiano servirá como desculpa para uma eventual falha. O técnico do Vasco instruiu sua equipe para buscar o ataque, mas, quando perder a posse da bola, se preocupar em "fechar os espaços, sem dar oportunidades para o adversário". Joel Santana sabe que na Copa do Brasil marcar um gol fora de casa tem peso redobrado e pode até facilitar a passagem da equipe de São Januário às quartas-de-final do torneio. Além da luta para trazer um bom resultado ao Rio, este jogo de ida marcará também a estréia do lateral-esquerdo Jorginho Paulista. Ele entra no lugar de Diego. O meia português Dominguez, pela primeira vez, atuará como titular. Jogará improvisado no ataque por causa da ausência de Romário, poupado, e de Marcos Brito, machucado.