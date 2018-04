Vasco preocupado com sumiço de Eller O volante Fabiano Eller, do Vasco, deu um susto em todos em São Januário, hoje. O jogador faltou a apresentação do grupo que viajou para a cidade serrana de Bom Jardim e quando o supervisor de Futebol do clube, Isaías Tinoco, ligou para seu celular, uma pessoa informou que o atleta havia sido seqüestrado. Os dirigentes descobriram que o celular foi perdido e, sobre a ausência do jogador, afirmaram que ele estaria se "escondendo" para entrar na Justiça requerendo o passe livre. O Vasco acertou hoje a contratação do meia Marlon, ex-Cruzeiro. O atleta teve seu passe emprestado ao clube, por seis meses e já viajou com o time para a pré-temporada. O volante Haroldo e o atacante Adriano, contratados ao Madureira também se apresentaram.