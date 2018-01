Vasco prepara a volta de Edmundo Apesar de a diretoria não admitir a volta de Edmundo ao Vasco, a torcida já está em festa pelo retorno do atacante ao clube. Hoje, o vice-presidente de Futebol vascaíno José Luís Moreira almoçou com o artilheiro e acertou as bases de seu novo contrato, além de renegociar a dívida de aproximadamente R$ 14 milhões, remanescente de sua última passagem em São Januário. O presidente do Vasco, Eurico Miranda, não se pronuncia sobre o assunto, assim como Edmundo. No entanto, a expectativa é a de que o dirigente esteja fazendo "suspense", com o objetivo de apresentar o craque em uma grande festa, domingo, quando a equipe enfrenta o Goiás, em São Januário. Para a partida contra o Goiás, o técnico do Vasco, Antônio Lopes, novamente não vai poder contar com sua dupla de atacantes, Marques e Valdir, ambos contundidos. Souza e Cadu permanecerão escalados entre os titulares. Outra mudança feita pelo treinador, desta vez por questão de deficiência técnica, foi a entrada no time do volante Rogério Corrêa, no lugar de Henrique.