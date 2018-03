Vasco prepara lista de dispensa O técnico Antonio Lopes quer trabalhar com um grupo de 28 a 30 jogadores no Vasco, neste segundo semestre. Por isso, está preparando uma lista de dispensa de pelo menos 10 atletas - atualmente, o clube tem 40 profissionais à disposição. Alguns devem seguir para o Bragantino, antes mesmo do início do Campeonato Brasileiro. Para o meia Ramon, o Vasco tem todas as condições de chegar entre os primeiros colocados do Brasileiro, apesar de estar com um grupo mais jovem e com menos experiência do que o do ano passado.