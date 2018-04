Vasco pressiona o Inter, mas empata a terceira no Brasileirão

O Vasco finalmente marcou seu primeiro gol no Campeonato Brasileiro, mas mais uma vez ficou apenas no empate. Jogando no início da noite deste sábado, em São Januário, o time ficou no 1 a 1 com o Internacional. Nilmar marcou para os gaúchos, enquanto Lucas fez o gol vascaíno.

A equipe carioca foi para campo com um time praticamente completo - Marcinho foi a opção no meio campo, na vaga de Douglas Silva. Já o Inter, envolvido com a disputa da Libertadores, foi com um time reserva. O atacante Nilmar, voltando de lesão muscular sofrida ainda na segunda partida da final do Campeonato Gaúcho, foi o único titular.