Vasco: problema até para fazer coletivo O técnico do Vasco, Mauro Galvão, teve problemas para escalar o time titular para o coletivo desta quarta-feira. Isto porque o meia Beto continua reclamando de dores musculares, enquanto o zagueiro Henrique e o atacante Valdir alegaram indisposição e não puderam treinar. Os dois últimos, porém, não devem desfalcar a equipe vascaína na partida com o Atlético-PR, sábado, pelo Campeonato Brasileiro. Com relação a Beto, a situação é mais complicada. De acordo com o médico Fernando Mattar, caso o jogador treine nesta quinta-feira e no dia seguinte, poderá ser liberado para o jogo. Por outro lado, se não participar dos trabalhos, será vetado e substituído, novamente, por Morais.