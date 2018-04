Vasco: problema é não vencer em casa O técnico Geninho parece ter detectado o maior problema do Vasco no atual Campeonato Brasileiro: a equipe não consegue obter bons resultados quando atua em São Januário e isso tem feito a diferença na classificação do Vasco - hoje na 17ª posição na tabela do Nacional. "Temos de voltar a aprender a jogar em casa", disse. Das 13 partidas do Vasco no Brasileiro disputadas em São Januário, a equipe venceu somente quatro. Empatou duas e perdeu sete. Geninho aproveitou o treino desta terça para exigir dos atletas esforço concentrado nas próximas rodadas da competição. "O Vasco não pode ficar sob ameaça de ocupar a faixa de rebaixamento. Isso é incompatível com a tradição do clube." Ele acredita que o empate contra o Botafogo, por 2 a 2, depois de desvantagem de dois gols no placar, pode ter servido como estímulo ao time. "É a hora de ganhar mais autoconfiança".