Vasco procura informações do Moto O Moto Clube, do Maranhão, adversário do Vasco na quinta-feira pela segunda fase da Copa do Brasil, é um incógnita para o técnico Joel Santana. O treinador não tem informações sobre o time de São Luís, que joga em casa, com apoio de sua torcida. Mesmo assim, a ordem em São Januário é vencer por dois gols de diferença, para eliminar a necessidade do jogo de volta. No treino desta terça-feira, o lateral-esquerdo Ricardinho se machucou e Joel Santana optou por colocar Jean, de 23 anos. Diego, que era o reserva imediato de Ricardinho, permanece no banco de reservas. O treinador deve divulgar nesta quarta a escalação da equipe. Prestigiado por causa de suas últimas boas atuações, Marcos Brito, substituto de Romário, que ainda se recupera de dores na coxa direita, vai formar dupla de ataque com Alex Dias. Juiz - O árbitro do confronto entre Vasco e Cabofriense, Luís Antônio Silva dos Santos, foi suspenso por tempo indeterminado pela Comissão de Arbitragem da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj). O juiz, segundo avaliação do presidente da comissão, Cláudio Vinícius Cerdeira, validou erradamente dois gols da Cabofriense na vitória sobre o Vasco, por 3 a 2, domingo, na Região dos Lagos.