Vasco projeta antecipar classificação na Copa do Brasil Eliminado da disputa das semifinais da Taça Guanabara, o Vasco terá no total 10 dias para se preparar sem distúrbios para a estreia na Copa do Brasil, dia 23, contra o Comercial-MS. Os jogadores esperam aproveitar o bom momento da equipe, que marcou 12 gols nos últimos dois compromissos pelo Campeonato Carioca, para liquidar a fatura já no jogo de ida, em Campo Grande.