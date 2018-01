Vasco promete diminuir o elenco E enquanto treina para a primeira partida da oitava-de-final da Copa do Brasil, contra o Baraúnas, quarta-feira, o técnico do Vasco, Joel Santana, já faz planos para diminuir o elenco do clube, antes da estréia do Campeonato Brasileiro. O treinador, que hoje tem 45 jogadores no plantel, informou que o número de atletas deverá cair para 32. "Aqui no Vasco não tem esse negócio de lista de dispensa ou barca. O que fazemos é adeqüar o elenco as nossas necessidades. Temos um grupo forte e estamos no nível dos demais clubes grandes do Rio", destacou Joel Santana, que em seguida falou sobre a possibilidade de a diretoria vascaína contratar um jogador "de nome" para fortalecer o time. "O importante é que, mesmo se não vier mais reforços, o trabalho tem melhorado a cada dia." Sobre o time que vai enfrentar o Baraúnas, o técnico do Vasco optou por escalar o zagueiro Adriano no lugar de Daniel, que perdeu a vaga por deficiência técnica. O treinador ainda confirmou que o lateral-esquerdo Jorginho Paulista fará sua estréia no time.