Vasco promete se reforçar no Brasileiro A diretoria do Vasco entende que, apesar das dificuldades financeiras, precisa reforçar a equipe com três ou quatro jogadores para a disputa do Campeonato Brasileiro. Essa decisão tomada em comum acordo com o técnico Joel Santana recebeu o apoio também do atacante Alex Dias, um dos destaques do time no Campeonato Carioca. "O Brasileiro é difícil, longo e bem nivelado. O Vasco precisa ter um elenco forte, com várias opções. Se quiser fazer boa campanha, tem que contratar", declarou Alex Dias. Durante atividade física hoje na Praia do Leme, na zona sul do Rio, Joel Santana deixou bem claro que não vai jogar com três atacantes no Brasileiro, "pela qualidade dos adversários". Voltará a usar o tradicional esquema-tático 4-4-2.