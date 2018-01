Vasco promete sufocar o Cabofriense O Vasco sabe que não pode mais perder pontos para os times considerados pequenos se quiser decidir o título da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. Por isso, pretende sufocar o Cabofriense no jogo deste sábado, às 16 horas, no estádio de São Januário. Para este jogo, o técnico Antônio Lopes terá o retorno de três titulares: o meia Petkovic, o volante Henrique e o lateral-direito Russo. Eles cumpriram suspensão na última partida e têm escalação confirmada. Já o lateral-esquerdo Edinho foi tirado do time, por deficiência técnica, e será substituído por Siston, que atuará improvisado na posição. "Fui pego de surpresa, já que vinha jogando bem, mas respeito a decisão dele. O Antônio Lopes disse que eu estava bem, mas que pretende fazer um teste", contou Edinho, demonstrando estar chateado. "Vou continuar mostrando meu trabalho para voltar a ser titular." Siston também ficou surpreso com a novidade. "Sempre joguei no meio. No ano passado, cheguei a atuar de ala. Estou me adaptando e espero corresponder às expectativas do Antônio Lopes", afirmou o jogador. "Quero ser titular, mesmo que não seja na minha posição original."