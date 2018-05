Vasco promove jogo beneficente em São Januário Garantido na elite do Campeonato Brasileiro em 2010, o Vasco aproveitará o fim da Série B para realizar um jogo beneficente em São Januário. Na próxima terça-feira, dia 8, o estádio vascaíno será palco da partida entre os times do meia Carlos Alberto e do atacante Vágner Love, do Palmeiras.