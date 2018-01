Vasco que tirar proveito da crise Tricolor O meia Marcelinho Carioca, do Vasco, se mostrou otimista para a obtenção de uma vitória contra o São Paulo, neste domingo, no Morumbi, e lembrou que seus companheiros precisam saber aproveitar a crise interna do adversário. Para ele, o fato de a torcida estar brigando com o técnico tricolor Oswaldo de Oliveira deve ser usado em benefício dos vascaínos. "O São Paulo está passando por um momento difícil, onde temos que tirar proveito do nervosismo deles", disse Marcelinho. "Apesar de tudo isso, não podemos esquecer que vamos enfrentar um grande time, com jogadores de primeiro nível." Marcelinho aproveitou para elogiar o técnico do São Paulo, a quem considerou uma treinador "sensacional". Para o meia, Oliveira saberá resolver seus problemas, porque consegue trabalhar bem o aspecto psicológico dos atletas. O detalhe curioso nesta sexta-feira no Vasco foi o de que os jogadores treinaram em um bosque sem trajar uniformes. Por tradição, o clube não funciona na Sexta-feira da Santa e, com isso, os atletas resolveram burlar a norma e foram treinar com roupas normais, longe das dependências vascaínas. "Foi uma decisão que tomamos em prol do nosso trabalho. Não foi um ato de desrespeito", disse Marcelinho, acompanhado pela comissão técnica.