Vasco quer aproveitar abatimento do Fla O clássico entre Flamengo e Vasco, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro, ganha um tempero a mais: a dramaticidade. A partir das 18 horas, no Maracanã, o Rubro-Negro tenta se recuperar da perda do título da Copa do Brasil para o Cruzeiro. Já o time vascaíno quer se aproveitar e conquistar mais uma vitória. Os dois fazem campanha ruim: o Flamengo ocupa o 19º lugar e o Vasco, o 16º. O técnico do Flamengo, Nelsinho Baptista, busca motivação em seus jogadores, visivelmente abatidos com a derrota para o Cruzeiro. E tem de superar outro problema: impedir os erros de defesa. O time sofreu 14 gols nos últimos quatro jogos. ?Somente o trabalho vai reverter o quadro. Temos de mostrar equilíbrio e evitar que os acontecimentos se repitam?, disse Nelsinho, que não contará com o goleiro Júlio César, na seleção, e com os atacantes Edílson e Fernando Baiano, suspensos. O lateral-esquerdo Athirson, com tendinite no joelho, desfalcará o time por 15 dias. Com isso, o jovem Diego será o goleiro e Cássio, o lateral. No ataque, Jean e Zé Carlos terão a tarefa de marcar os gols para conseguir a vitória, mas podem perder o principal municiador da equipe. O meia Felipe, com dores musculares, é dúvida. No Vasco, o técnico Antônio Lopes está preocupado com a situação do Flamengo. ?Seria normal um relaxamento se tivessem conquistado o título. Como não ocorreu, temos de nos cuidar.? O meia Marcelinho, recuperado de dores musculares, volta ao time. Além dele, o lateral-direito Russo e o volante Da Silva também retornam. Já o goleiro Fábio, servindo a seleção na França, é o desfalque.