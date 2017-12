Vasco quer chegar logo aos 53 pontos O atacante Marco Brito, do Vasco, contou que o elenco está tranqüilo, apesar de ainda não ter alcançado um total de 53 pontos na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro que, segundo projeções matemáticas, livraria a equipe do rebaixamento. Mas, o jogador destacou que todos desejam uma vitória contra o Juventude para atingir a marca. "Gostaríamos de já ter garantido essa permanência, principalmente, porque de um tempo para cá todos os jogos têm sido verdadeiras decisões", destacou Marco Brito. "Agora, jogando em casa, não podemos pensar em outra coisa que não seja a vitória." O principal receio do Vasco é o de que um resultado negativo ante o Juventude poderá desestabilizar o time para as três partidas finais do Brasileiro. Após os gaúchos, a equipe carioca enfrenta o Corinthians, em São Paulo, além dos atuais primeiro e segundo colocados na tabela de classificação: o Atlético-PR, em São Januário, e o Santos, na Vila Belmiro.