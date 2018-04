Vasco quer clássico em São Januário A diretoria do Vasco solicitou à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a mudança de local do clássico do dia 24 de outubro, contra o Flamengo. Quer que o jogo passe do Maracanã para São Januário. Mas os dirigentes do Flamengo temem que possa ocorrer um conflito entre as torcidas dos dois clubes, se a alteração de local for aprovada. No Vasco, porém, a possibilidade é vista com tranqüilidade. O presidente do clube, Eurico Miranda, lembrou que o mandante tem o direito de propor à CBF, dentro de sua cidade, a realização de jogos em qualquer estádio em condições de abrigar partidas do Campeonato Brasileiro. Time - O técnico Geninho ainda não sabe se escalará Muriqui e Róbson Luiz no ataque, para o jogo de domingo, com o Palmeiras. Ele também pode aproveitar André Lima no setor.