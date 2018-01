Vasco quer começar sua recuperação A dois pontos da zona de rebaixamento da classificação do Campeonato Brasileiro, o Vasco quer começar logo sua reabilitação para que a equipe não passe pelo mesmo drama do ano passado, quando escapou do vexame no penúltimo jogo. Por isso, o duelo contra o Palmeiras, neste sábado, ganhou mais importância ainda em São Januário. Em uma estratégia comum no futebol, o técnico Dário Lourenço informou que somente vai revelar a escalação da equipe momento antes do início da partida, para não dar dicas ao adversário. No treino deste sábado, porém, ele deu mostras de que vai armar um time cauteloso, com três volantes (Coutinho, Ives e Ygor). Em sua concepção, o importante é não deixar o Palmeiras construir jogadas para, depois, o Vasco impor seu ritmo. O treinador também não quer expor demais a zaga, tendo em vista a derrota para a Ponte Preta, por 4 a 2, no último jogo da equipe cruzmaltina fora de casa. Em busca de um homem de criação, Dário Lourenço apostou no português Dominguez, recuperado de contusão, para municiar Romário e Alex Dias. O jogador estrangeiro, contratado no início de 2005 para substituir à altura Petkovic, ficou feliz com a preferência do treinador. "Treinei bem durante a semana e tenho condições de fazer uma boa partida, embora falte um pouco de ritmo", declarou Dominguez, otimista quanto à possibilidade de o Vasco, mesmo fora de casa, obter três pontos. "Vai ser a primeira vez que atuo em São Paulo e espero dar sorte à equipe".