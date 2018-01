Vasco quer contratar lateral do Bahia A diretoria do Vasco segue em busca da contratação de reforços para a próxima temporada. Agora, os dirigentes tentam a contratação do lateral-esquerdo Calisto, que disputou o Campeonato Brasileiro pelo Bahia e foi elogiado pelo técnico da seleção portuguesa, Luiz Felipe Scolari. O próprio técnico Antônio Lopes ligou para o jogador. "Recebi um telefonema do Lopes e já iniciamos a negociação para quem sabe eu poder vestir a camisa do Vasco", afirmou Calisto. O jogador, destaque do Bahia no Brasileiro, pretende repetir as boas atuações em 2003 e declarou que deseja permanecer no Brasil por, pelo menos, mais um ano. Ele teria recebido propostas de clubes da Europa. Desde que perdeu Jorginho Paulista, o Vasco não conseguiu encontrar um substituto a altura. Tanto Edinho quanto Wederson, que disputaram a posição no Brasileiro, não agradaram Lopes. Caso Calisto não seja contratado, a opção passará a ser Rubens Cardoso, que estava no Palmeiras.