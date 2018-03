Vasco quer contratar meia Diego Souza O presidente do Vasco, Eurico Miranda, confirmou nesta quinta-feira que está tentando contratar o meia Diego Souza, do Palmeiras. Apesar de ser considerado um jogador problemático, principalmente após protagonizar uma briga com o ex-técnico da equipe paulista Estevam Soares, o treinador vascaíno Dário Lourenço elogiou o provável reforço. "Ele é bom tecnicamente e gosto muito desse tipo de jogador", afirmou Dário Lourenço. "Já teve problemas com um treinador. Mas, aqui é o Vasco e as coisas são diferentes." Outra boa notícia para o técnico do Vasco foi a presença do artilheiro Romário em São Januário. Os dois conversaram e o atacante acertou com Dário Lourenço sua participação no coletivo desta sexta-feira. Caso o atleta não sinta mais dores musculares estará escalado para o clássico contra o Botafogo, no domingo, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. "Se estávamos com a certeza da vitória, com o Romário ela aumenta ainda mais", destacou o técnico do Vasco. "Ele pode nos ajudar. É artilheiro e capaz de prender dois jogadores do adversário em sua marcação."