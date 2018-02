Vasco quer descontar derrotas em casa As derrotas sofridas para Corinthians, Atlético-PR e Santos no primeiro turno do Campeonato Brasileiro é motivo de preocupação para o Vasco, que ainda ameaçado de rebaixamento para a Série B enfrentará respectivamente as equipes nas últimas três rodadas. Com 51 pontos na tabela de classificação do Nacional, o time de São Januário precisa conquistar pelo menos mais dois para, matematicamente, assegurar um lugar na divisão de elite em 2005. No primeiro turno, o Vasco perdeu por 3 a 1 para o Corinthians (adversário de sábado), em São Januário, por 2 a 0 para o Atlético-PR, na Arena da Baixada, e por 3 a 2 para o Santos também em São Januário. Para evitar novas derrotas e conquistar os pontos necessários, o técnico da equipe carioca Joel Santana pediu aos jogadores que prestem mais atenção à marcação, porque o time tem cedido vários espaços aos adversários durante os jogos. A boa notícia para o técnico vascaíno foi a de que o meia Petkovic retorna nesta quinta-feira da Espanha, onde foi resolver problemas particulares. A tendência é a de que o sérvio desembarque no início da manhã no Rio e, à tarde, se apresente em São Januário para treinar.